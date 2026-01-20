İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Trafik Kazası: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti
20.01.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 genç kız hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkıp ağaca çarpan araçta hayatını kaybeden 2 genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi'nden İnegöl merkeze seyir halinde olan sürücü Selahattin Y. (27) yönetimindeki 16 FC 849 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu ağaç ve araç hurdaya döndü.

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araçtaki yolcular Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) hayatını kaybederken, sürücü ile yolcu Onur C. (24) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözyaşları arasında defnedildiler

2 genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailelerine teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi, Mesudiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şilan Kızılveren'in cenazesi ise Cemevi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Şilan Kızılveren'in Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Yaralı sürücü ve yolcunun hastanedeki tedavileri sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Trafik, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor Sokak sokak geziyor, bastığı broşürle gördüğünü uyarıyor
Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı Cezaevinden kaçan mahkum mahalleyi birbirine kattı
Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi Kar yağışına aldırış etmedi: -6 derecede deniz keyfi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacağına inanıyoruz
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti

17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 18:10:49. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Genç Kız Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.