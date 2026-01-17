İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

İnegöl\'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
17.01.2026 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sedat Taç (46) yönetimindeki 26 ACL 757 plakalı otomobilin yakıtı bitti. Sürücü aracını karayolu kenarına çekip, aracın dışında beklemeye başladı. Aynı yöne seyreden Tamer D. (21) yönetimindeki 16 DZ 410 plakalı hafif ticari araç ise sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda bekleyen yakıtı biten aracın sürücüsüne ve sol şeritte seyir halinde olan Makedonya uyruklu Mustafov Beazit (50) idaresindeki GE 0464 AC plakalı tıra çarparak durdu. Kaza sonucu 26 ACL 757 plakalı otomobilin sürücüsü ile 16 DZ 410 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Karayolu ulaşıma kapanırken, kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Sedat Taç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Taç'ın mobilyacı olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, karayolu 1 saat süren çalışma sonucu trafik ekiplerince ulaşıma açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, İnegöl, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasadışı bahise dev darbe Çok sayıda tutuklama var Yasadışı bahise dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da yeniden sahneye çıktı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Rusya saldırmıştı İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar Rusya saldırmıştı! İşte Türk gemisinin vurulduğu anlar
Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya’da yakalandı Uluslararası uyuşturucu ağı çökertildi: Türk vatandaşı Kolombiya'da yakalandı

23:23
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
Okan Buruk Galatasaraylılara gecenin tek güzel haberini verdi
23:05
Okan Buruk’tan hakeme sert tepki
Okan Buruk'tan hakeme sert tepki
22:31
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump’ı kışkırtmayın
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın
21:05
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump’ın sağ koluna koştu
Köşeye sıkışan Mazlum Abdi Trump'ın sağ koluna koştu
20:46
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka’ya girdi
SDG unsurları çekildi, Suriye ordusu stratejik önemdeki Tabka'ya girdi
19:33
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 02:27:15. #7.11#
SON DAKİKA: İnegöl'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.