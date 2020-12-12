Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80 - Son Dakika

Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80

12.12.2020 17:13
Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80, System.String[]

Son dakika haberine göre SALON: Prof. Dr. Veysel EroğluHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Sinem TetikHDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Wright 27, Saldivar 19, Egemen Güven 6, Leissener 14, Macura 21, Berke Aygündüz, Harun Apaydın, Kairys 10, Sinan SağlamGALATASARAY: Alextyus 19, Macon JR 9, Barış Ermiş 4, Motum...

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Sinem TetikHDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Wright 27, Saldivar 19, Egemen Güven 6, Leissener 14, Macura 21, Berke Aygündüz, Harun Apaydın, Kairys 10, Sinan SağlamGALATASARAY: Alextyus 19, Macon JR 9, Barış Ermiş 4, Motum 14, Göksenin Köksal 7, Hunter 3, Yiğit Arslan 14, Eray Aydoğan 2, Berke Atar 3, Williams 5, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz1. PERİYOT: 33-20DEVRE: 55-453. PERİYOT: 67-68ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor basketbol takımı ligin 12'nci haftasında evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçı 97-80 kazanan Afyon Belediye galibiyet sayısını 6'ya çıkartırken, Galatasaray ise 4 galibiyette kaldı.Maça iyi başlayan Afyon Belediye, ilk çeyreği yarısında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 33-20 önde tamamladı. İkinci çeyreğe de etkili başlayan Afyon Belediye oldu. Çeyreğin ilk 5 dakikasında farkı koruyan Afyon Belediye, çeyrek sonuna doğru gerilerken Galatasaray da farkı kapattı. Galatasaray 22 sayı farkı çeyrek sonuna kadar 10 sayıya çekmeyi başardı. Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray oldu. 10 sayılık farkı kapatan Galatasaray üçüncü çeyrekte ilk kez eşitliği yakaladı. 63-63 ile oluşan eşitlik sonunda Galatasaray çeyrek sonunda1 sayı üstünlüğü yakaladı ve 67-68 ile son çeyreğe önde başladı. Son çeyreğe hızlı başlayan Afyon Belediye oldu. Öne geçen Afyon Belediye, farkı tekrar açmaya başladı. Afyon Belediye son çeyreğin ilk 4 buçuk dakikasında farkı 5'e çıkardı (77-72). Son 3.20 dakika kala Afyon Belediye farkı 9 sayıya çıkardı: 85-76. Son bölümde Galatasaray dirense de üstünlük el değiştirmedi ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Galatasaray'ı 97-80 mağlup etti.

- Afyonkarahisar
Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80
Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80
Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80
Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80
Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80

Mehmet Keseratar, Egemen Güven, Sigorta, Afyon, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Galatasaray: 97-80 - Son Dakika Spor


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