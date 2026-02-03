İngiliz Gezginler Terme\'de

İngiltere'den yürüyerek Vietnam'a gitmeyi hedefleyen 2 arkadaş, Samsun'un Terme ilçesine geldi.

İngiltere'den yaklaşık 1,5 yıl önce yola çıkan Sophie Tang (27) ve Luke Deakin (32), yürüyerek Samsun'un Terme ilçesine geldi.

İlçede karşılaştıkları vatandaşların davetiyle sofralarına konuk olan gezginler, vatandaşlarla sohbet etti.

Gezginler, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul'u da ziyaret etti.

Kul, Tang ve Deakin'ın sıra dışı yolculukları kapsamında Türkiye'den geçtiklerini belirterek, "Bu harika fikri uygularken yolları Türkiye'ye düştü. Biz de kendilerini Terme'de ağırladık." dedi.

Gezginlerin Türkiye'den sonra Gürcistan'a gideceğini, ardından Orta Asya'yı gezeceklerini anlatan Kul, "Bu sevgiyi Vietnam'a kadar taşımalarını istiyoruz. Kendilerini yeniden Terme'de görmek isteriz." ifadesini kullandı.

Terme mutfağının yöresel lezzetlerini tadan gezginler, Terme pidesini çok beğendiklerini dile getirdi.

Gezgin arkadaşlar, Terme ilçesinden ayrıldı.