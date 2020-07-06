İngiliz hava yollarında çalışan pilot 1 yaşındaki bebeğini öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika

İngiliz hava yollarında çalışan pilot 1 yaşındaki bebeğini öldürmekle suçlanıyor

İngiliz havayolları pilotu Mohamed Barakat, Kazakistan'daki beş yıldızlı otelde 1 yaşındaki bebeğinin kafasını duvara vurarak, öldürmekle suçlanıyor.

İngiliz havayolları pilotu Mohamed Barakat, Kazakistan'daki beş yıldızlı otelde 1 yaşındaki bebeğinin kafasını duvara vurarak, öldürmekle suçlanıyor. Suçlamaları reddeden Barakat ise, hakkındaki davanın polis tarafından 'uydurulduğunu' iddia etti.

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İngiliz havayolları Airbus 330 pilotu Mohamed Barakat'ın (41) geçtiğimiz gün Kazakistan'ın Almatı şehrindeki beş yıldızlı otelde ailesiyle tatile gitti. Barakat'ın aşırı miktarda alkol alarak önce eşi Madina Abdullayeva'yı (22) dövdüğü, daha sonra da 1 yaşındaki Sofia adlı bebeğinin kafasını duvara vurarak öldürdüğü ileri sürüldü.

RESEPSİYONDAN ÇIĞLIKLARLA YARDIM İSTEDİ

Barakat, Kazak eşi, Abdullayeva'nın (22) Almatı şehrindeki 5 yıldızlı otelin resepsiyon görevlilerinden "yardım" çığlığı atmasının ardından, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildiği bildirildi. Cinayet suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen Barakat'ın, hakkındaki davayı kabul etmediği ve Almatı polisinin uydurması olarak değerlendirdiği ifade edildi.

"HIRSINI AĞLAYAN BEBEĞİNDEN ÇIKARDI"

Cinayetle ilgili çıkan yeni detaylara ilişkin, Barakat'ın eşinin kafasına defalarca yumruk attığı ve aldığı yumrukların ardından otel koridorundan kaçtığı ifade edildi. Kavganın ardından uykudan uyanan 1 yaşındaki Sofia'nın ağlamaya başladığı ve Barakat'ın tüm sinirini çocuğundan çıkardığı ileri sürüldü. Barakat'ın çocuğunun başını duvara vurmasının ardından olay yerinde can verdiği ifade edildi.


- Kazakistan
Kazakistan, Almatı, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İngiliz hava yollarında çalışan pilot 1 yaşındaki bebeğini öldürmekle suçlanıyor - Son Dakika Dünya
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