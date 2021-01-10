İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip koronavirüs aşısı oldu - Son Dakika
BBC

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip koronavirüs aşısı oldu

10.01.2021 12:42
İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip koronavirüs aşısı oldu, System.String[]

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı.

Bir kraliyet kaynağı aşıların cumartesi günü Windsor Sarayı'ndaki bir hane doktoru tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak, Kraliçe'nin ileride yapılabilecek spekülasyonların önüne geçmek için bu bilginin kamuoyu ile paylaşılmasını istediğini de söyledi.

Böylece 94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki Prens Philip, İngiltere'de şimdiye kadar aşı olan 1,5 milyon kişi arasındaki yerini aldı.

İngiltere'de 80 yaş ve üstündeki kişiler, yüksek risk grubu içinde görüldüğü için aşıyı ilk olan gruplar arasında bulunuyor.

Kraliyet çifti, koronavirüs kısıtlamaları sırasında Windsor Sarayı'nda kalıyor; Noel'i ise sessiz bir şekilde Berkshire'daki konutlarına geçirdi.

'Yalnız değilsiniz'

Kraliçe, geçen ay kraliyet ailesinden üst düzey birkaç kişi ile pandemi başladığından beri ilk defa beraber görülmüştü.

2020'de mart ve ekim arasındaki yedi ayı hiçbir kamu törenine katılmadan geçirdi.

Bu dönemde en büyük oğlu 72 yaşındaki Prens Charles koronavirüse yakalandı.

Saray kaynakları nisan ayında torunu Prens William'ın da koronavirüse yakalandığını aktarmış; ancak Kensington Sarayı yorum yapmamıştı.

Kraliçe Elizabeth, Noel mesajında ise bu dönemi tek başına geçirenlere yalnız olmadıkları mesajı verdi.

İngiltere'de cuma günü Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşılarından sonra üçüncü aşı olan Moderna da onay aldı.

Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip'in hangi aşıyı olduğu bilinmiyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede şubat ortası itibariyle bakım evlerinde kalanlar ve çalışanlar, sağlık sistemi görevlileri, 70 yaş üstündekiler olmak üzere 15 milyon kişinin aşılanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip koronavirüs aşısı oldu

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Son Dakika Sağlık İngiltere'de Kraliçe Elizabeth ve eşi Prens Philip koronavirüs aşısı oldu - Son Dakika

BBC

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