İngiltere'den Grok'a Sert Tepki

06.01.2026 18:22
Bakan Kendall, Grok'un kadınları hedef alan cinsel içerikli görüntü üretimini kınadı.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, yapay zeka sohbet robotu Grok'un cinsel içerikli uygunsuz görüntüler üretmesine tepki göstererek, "Kadınları ve kız çocuklarını orantısız şekilde hedef alan bu aşağılayıcı ve onur kırıcı görüntülerin yayılmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. X'in bu sorunu çözmesi lazım." dedi.

Kendall, ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve X platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un sahte cinsel içerikli görüntülerini ürettiğine dair iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Grok'un ürettiği görüntülerin şok edici ve düzgün bir toplum için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kendall, "Kimse, kendisinin özel anlarını gösteren deepfake videolarını görme eziyetine katlanmak zorunda olmamalı." diye konuştu.

Kendall, kadın ve kız çocuklarının hedef alındığının altını çizerek, "Kadınları ve kız çocuklarını orantısız şekilde hedef alan bu aşağılayıcı ve onur kırıcı görüntülerin yayılmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. X'in bu sorunu çözmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de yayıncılık, internet, iletişim ve posta hizmetlerini denetleyen İletişim Ofisi'nin (Ofcom) X ve xAI ile ilgili inceleme başlattığını hatırlatan Kendall, "Ofcom, bu konuyu acilen incelemekte çok haklı. Gerekli gördüğü her türlü yaptırımı gerçekleştirmesi konusunda onlara tam destek veriyorum." şeklinde konuştu.

Ofcom'dan dün yapılan açıklamada da "İngiltere'deki kullanıcıları koruma konusundaki yasal yükümlülüklerine uymak için hangi adımları attıklarını anlamak amacıyla X ve xAl ile acil olarak iletişime geçtik. Verecekleri cevaba dayanarak, soruşturmayı gerektiren potansiyel uyumluluk sorunlarının olup olmadığını belirlemek için hızlı bir değerlendirme yapacağız." ifadeleri yer almıştı.

Kaynak: AA

Cinsel içerikli görüntü, İnsan Hakları, İngiltere, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.