İngiltere'den Halep Uyarısı

(ANKARA) - İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow, "Halep'in kuzeyinde devam eden çatışmalar, sivil kayıplar ve halkın yerinden edilmesi nedeniyle derin endişe duyduklarını" açıkladı.

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Suriye'de istikrarın sağlanmasının kritik önem taşıdığı bir dönemde yaşanan bu gelişmelerin kaygı verici olduğunu" ifade etti.

İngiliz temsilci, taraflara "derhal gerilimi düşürme, diyaloğa geçme ve sivillerin korunması" çağrısında bulundu. Snow, ayrıca "İngiltere'nin bölgedeki durumu yakından izlemeye devam ettiği"ni belirtti.