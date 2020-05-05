İngiltere dönüşü İzmit'e getirilen 342 kişinin karantina süresi sona erdi - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İngiltere'den özel uçuş ile Türkiye'ye getirilerek, İzmit'te yurtlara yerleştirilen 342 kişinin karantina süresi tamamlandı.

İngiltere'den uçakla getirilen 342 Türk vatandaşı, İstanbul Havalimanı'na iniş yapıldıktan sonra otobüslerle İzmit'teki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlara götürülüp, karantinaya alındı. Şerife Gelin ve Gazi Süleyman Paşa öğrenci yurtlarında karantinada tutulanların 14 günlük süreleri tamamlandı. Yurtlarda bulunan 342 kişiden 12'si, kendi imkanları ile ayrılırken, 330 kişi ise Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından ayarlanan 17 otobüs ile yaşadıkları 39 ile götürülecek.