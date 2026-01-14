İngiltere, Katar'daki Askerlerini Geri Çekiyor - Son Dakika
İngiltere, Katar'daki Askerlerini Geri Çekiyor

14.01.2026 21:24
İngiltere, ABD'nin ardından Katar'daki El-Udeyd Üssü'ndeki askerlerini geri çekmeye başladı.

ABD'nin ardından İngiltere'nin de Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'deki askerlerini geri çekmeye başladığı bildirildi.

İngiliz medyasındaki habere göre, ABD'nin ardından İngiltere de Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ndeki askerlerini çekme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, güvenlik nedeniyle asker konuşlandırma ve çekme kararlarıyla ilgili detay paylaşmayacaklarını belirtti.

Sözcü, önceliklerinin her zaman personelin güvenliği olduğunu, buna askerlerin geri çekildiği durumların da dahil olduğunu aktardı.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz hava üssünden bir tanker uçağın Katar'daki üsse doğru yola çıktığı bilgisi de haberlerde yer aldı.

Katar Uluslararası Medya Ofisi, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

