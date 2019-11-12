Son Dakika Haberleri: İnternetten alışverişte kredi kartını korumanın püf noktaları
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İnternetten alışverişte kredi kartını korumanın püf noktaları

6 saat önce

Online alışverişlerin büyük artış gösterdiği kasım ve aralık aylarındaki indirim günlerini, tüketiciler kadar kredi kartı hırsızları da sabırsızlıkla bekliyor.

İnternetten alışverişte kredi kartını korumanın püf noktaları, System.String[]
– Online alışverişlerin büyük artış gösterdiği kasım ve aralık aylarındaki indirim günlerini, tüketiciler kadar kredi kartı hırsızları da sabırsızlıkla bekliyor. Uzmanlar, Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı fırsatları başta olmak üzere birçok online alışveriş sitesinin kampanyalı satışlar planladığı 2 aylık indirim döneminde tüketicilerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtti. Bilgi Teknolojileri Uzmanı Ateş Sünbül, kredi kartı hareketlerinin sık sık kontrol edilmesi, 10 liralık bile çekim olsa bankaya bildirilmesi ve bilgilerin kimseyle paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

11.11 Dünya Alışveriş Günü kapsamında online alışveriş siteleri büyük indirimler sundu. Tüketiciler de indirimlerden faydalanmak için alışverişlerini bu dönemde yaptı. Mazars Denge Bilgi Teknolojileri Denetim, Güvenlik ve Danışmanlık Departmanı Partner'i Ateş Sünbül, indirimlerin tüketicilerin dikkatini çektiği kadar kredi kartı hırsızlarının ve hackerlarının da ilgi alanına girdiğini söyleyerek kredi kartı güvenliği için 7 önemli ipucu paylaştı.

Sünbül, kredi kartını korumak için tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Yaptığınız alışverişin slip-fiş-fatura bilgileri ile kredi kartı hareketlerinizi daha sık kontrol edin. Mağazalar yoğun olduğu dönemlerde fatura ve POS cihazlarında sorun yaşayabilirler. Elinizde geçerli belgeler olana kadar sakın alışverişinizi sonlandırmayın. Ödeme itirazınızda bu belgeler esas olacaktır.

"Kredi kartınızdan yapmadığınız alışverişe ilişkin 10 lira gibi küçük rakamlar çekilmiş dahi olsa bunu muhakkak banka ile paylaşın. Unutmayın kredi kartları çalındığında hackerlar geçerliliğini küçük bir ödeme ile kontrol etmektedir. Başka bir deyişle küçük rakam büyük bir yetkisiz ödemenin ön habercisi olabilir.

"Banka debit kartlarınızı bu dönemde mümkün mertebe kullanmamaya dikkat edin. Unutmayın debit kartlar direkt hesabınızdan ödemeyi alır ve kötü bir durumda geri dönüşü kolay olmayabilir.

"Özellikle mobil bankacılık uygulamalarında sıklıkla gördüğümüz kredi kartı işlem uyarılarını aktifleştirin. Böylelikle olmadık bir işlem gerçekleştiğinde anında haberiniz olacaktır.

"Kim sorarsa sorsun, kim isterse istesin kredi kartı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.

"İnternet sitelerinin güvenilir ve bilgi güvenliği itibarının iyi olduğundan emin olun.

"Mağazalardan fiziksel olarak kart alışverişi yapıyorsanız kredi kartı kopyalama yapmadığından ve kartınızın her daim hangi POS'a takıldığını, görmediğiniz bir konumda tutulmadığından emin olun."


- İstanbul
Black Friday, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:32 Kaynak: DHA
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