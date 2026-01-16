İnternetten Telefon Dolandırıcılığı: 2 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
İnternetten Telefon Dolandırıcılığı: 2 Yıl Hapis Cezası

İnternetten Telefon Dolandırıcılığı: 2 Yıl Hapis Cezası
16.01.2026 16:33
Kastamonu'da dolandırıcılıkla suçlanan E.S., 2 yıl hapis ve 20 bin TL para cezası aldı.

Kastamonu'da internetten cep telefonu satın almak için pazarlık yapan ve ücretini ödemeyen sanık, 2 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden paylaşılan bir ilandaki telefonu satın almak isteyen E.S., ilan sahibi M.E.G. ile iletişime geçti. Yapılan pazarlık sonucunda 57 bin 800 TL'ye taraflar anlaşma sağlandı. Kaparo olarak 800 TL'yi M.E.G.'ye veren E.S., geri kalan 57 bin TL'yi de banka üzerinden göndereceğini söyledi. Telefonu alan E.S., 57 bin TL'lik ödemeyi yapmadı.

Bunun üzerine bir süre sonra M.E.G., dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu. Şikayet üzerine E.S. hakkında "dolandırıcılık" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Yargılama sürecinde şahsın zararını gideren E.S., yaptığı savunmada, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Bütün ifadelerimde dekonttaki numara bana ait değildir. Dekonttaki numaranın kime ait olduğunun bulunmasına yönelik bir arayışa girilmedi. Ben bunlara bakılmasını istiyorum. Ben dolandırıldığını iddia eden arkadaş ile telefonda görüştüm sadece ama sonradan başıma bunlar geldi. Bu yüzden dekonttaki hesabın kime ait olduğu araştırılsın, eğer benim adıma çıkarsa ben verilecek bütün cezaya razıyım. Kız arkadaşım bana gelip telefon alacağını söyledi. Sitede bir telefon buldu, telefonu satan kişi ile iletişime geçti. Telefon alışverişinde geçen konuşmalar da bana ait değildir. 57 bin 800 TL'ye anlaşma sağlandı. Bunun 800 TL'sini gönderdim. Telefonu satan kişiye 57 bin TL daha atılacağı söylendi. Kız arkadaşım yaptı bu görüşmeleri, bana 57 bin TL'yi göndermeyeceğini söyledi. Telefonu satan kişiye 800 TL'sini verdi, fakat geri kalan parayı göndermedi. Nasıl ayarlandıysa dekontu ayarlamışlar. Sanki gönderilmiş gibi dekont geldi. Dekontu araştırınca kimin yaptığı ortaya çıkar, ben yapmadım. Kız arkadaşım konuştu, bu görüşmeleri de konuşmaları da benim şahsına ait telefonda yapmış olabilir. Farkında değilim ama ben yapmadım. Ben, kız arkadaşıma 800 TL borç verdim, hatta bu parayı da bana ödemedi. Ben de kız arkadaşımdan şikayetçiyim. Ben de bu dosyada mağdur oldum" dedi.

Sanığın avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanık E.S.'yi dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapis cezası ile 20 bin TL adli para cezasına çarptırdı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

