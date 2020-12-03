"İntibah" dizi oluyor

Eser, esir eden bir aşkın masum, tutkulu, fırtınalar koparan nefes kesen hikayesini anlatıyor. Oyuncu seçmelerinin başladığı dizinin senaristleri Melek Gençoğlu ve Su Ersöz olurken yönetmeniyse Hilal Saral...

Melek Gençoğlu

Hilal Saral