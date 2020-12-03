"İntibah" dizi oluyor
03.12.2020 10:24
Eser, esir eden bir aşkın masum, tutkulu, fırtınalar koparan nefes kesen hikayesini anlatıyor.
Eser, esir eden bir aşkın masum, tutkulu, fırtınalar koparan nefes kesen hikayesini anlatıyor. Oyuncu seçmelerinin başladığı dizinin senaristleri Melek Gençoğlu ve Su Ersöz olurken yönetmeniyse Hilal Saral...
Melek Gençoğlu
Hilal Saral
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