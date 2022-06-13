Irak Meclis Başkanı Halbusi: "Sadr Hareketi ile temas halinde olacağız"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, milletvekilleri istifa eden Sadr Hareketi ile iletişimin devam edeceğini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e giden Halbusi, burada mevkidaşı Abdulkerim ed-Dağmi ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Halbusi, Sadr Hareketi vekillerinin Meclisten istifasına değindi.

Halbusi, vekillerin istifasının yansımalarına ilişkin "İstifanın kesinlikle siyasi bir etkisi oldu. Sadr Hareketi seçimlerde 73 sandalye ile en yüksek sandalyeyi kazanan blok." dedi.

Sadr Hareketi'nin siyasi süreçteki varlığının önemli olduğunu vurgulayan Halbusi, Mukteda es-Sadr liderliğindeki blokun, hükümetin kurulabilmesi için fedakarlıkta bulunduğunu savundu.

Irak Meclis Başkanı, Sadr Hareketi'nin "hükümette çoğunluk ya da muhalefette kalma" seçeneklerine sahip olduğunu söyleyerek, Sadr'ın ikinci seçeneği benimsediğini aktardı.

Halbusi, "Sadr blokunun taraftarı ve destekçileri var ve bu seçimlerde açık olarak da görülüyordu. Siyasi güçler olarak Sadr Hareketi ile temas halinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, muhalefet safında kalacağını ifade etmiş, dün de Meclisteki 73 milletvekiline istifa çağrısında bulunmuş ve karşılık almıştı. Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Sadr Hareketi vekillerinin istifasını kabul etmişti.

Genel seçimlerde Sadr'ın grubu 329 sandalyeli Meclisin birinci partisi olmuştu. Ancak İran'a yakın Şii çatı kuruluş ile Sadr arasında hükümetin kurulması konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Sadr, İran destekli rakipleriyle hükümet ittifakı oluşturmayacağını defalarca dile getirmişti.

Mukteda Sadr, Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Meclisteki Sünni çatı kuruluş Egemenlik Koalisyonu ile hükümeti oluşturmak için "Vatanı Kurtarma" isimli üçlü ittifak kurmuştu.

Sadr'ın seçim zaferi, yıllardır iktidar gücünü elinde tutan İran'a yakın Şii grupları siyasi denklem dışına atma ihtimalini güçlendirmişti.