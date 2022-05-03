Irak'ta 700'den fazla aile PKK nedeniyle evini terk etti - Son Dakika
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Irak'ta 700'den fazla aile PKK nedeniyle evini terk etti

03.05.2022 13:56
Irak'ta 700'den fazla aile PKK nedeniyle evini terk etti

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar kentinde terör örgütü PKK ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 700'den fazla aile evini terk etmek zorunda kaldı.

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar kentinde terör örgütü PKK ile Irak ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 700'den fazla aile evini terk etmek zorunda kaldı.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı'na bağlı Kriz Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Sincar'da terör örgütü PKK yanlısı Sincar Savunma Birlikleri (YBŞ) ile Irak ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle 701 ailenin IKBY'nin Duhok kentine sığındığı kaydedildi. Kentten kaçan 4 bin 83 kişiden birçoğu çadır kamplara yerleştirilirken, diğer sığınmacılar ise çöllere gitti. Öte yandan sabah saatlerinde Sincar'daki durumu incelemek üzere Irak ordusuna mensup üst düzey komutanlar heyetinde bulunan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nda görevli Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari, kentin kuzey kısmının Irak güvenlik güçleri kontrolü altına geçtiğini söyledi. Irak ordusu tarafından düzenlenen operasyonun amacını, kent imarıyla birlikte göçmenlerin evlerine geri dönmelerini sağlamak olduğunu belirten Şammari, kentte kapalı olan bazı yolların açıldığını duyurdu. - MUSUL

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Irak medyası: Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da Irak medyası: Irak Genelkurmay Başkanı PKK ile çatışmaların yaşandığı Sincar'da Sincar'da Irak ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma: 1 ölü Sincar'da Irak ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma: 1 ölü

Musul, Terör, Irak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta 700'den fazla aile PKK nedeniyle evini terk etti - Son Dakika


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