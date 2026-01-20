Irak ve Suriye Liderlerinden Güvenlik Vurgusu

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Sudani ve Şara telefonda görüştü.

Irak'ın Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını koruma konusundaki hassasiyetini vurgulayan Sudani, krizlerin çözümünde diyaloğa başvurulmasının önemine dikkati çekti.

Sudani, Suriye halkının tüm bileşenlerinin haklarının güvence altına alınması, Suriye topraklarının birliği ile Suriye devletinin egemenliğinin korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da, Suriye'nin iki ülke arasındaki ortak sınırların güvenliğine verdiği önemi dile getirerek, bu konudaki Irak hükümetinin çabalarını ve aldığı tedbirleri takdir ettiklerini belirtti.

Irak ile Suriye arasında, özellikle sınırların korunması ve DEAŞ terör örgütünün kalıntılarının takibi amacıyla güvenlik alanında ikili koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine işaret eden Şara, bunun yanı sıra iki ülke arasındaki sınır kapılarının açılması için ortak çabaların artırılması gerektiğine dikkati çekti.