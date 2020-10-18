İran'a yönelik 13 yıllık silah yaptırımı son buldu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007 yılından itibaren İran'a yönelik uygulanan silah yaptırımları bugünden itibaren son buldu. İran, artık uluslararası alanda yasal olarak silah alışverişi yapabilecek.

İran Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2007 yılından itibaren İran'a yönelik uygulanan silah yaptırımlarının bugünden itibaren son bulmasına ilişkin yayımladığı bildiride, artık İran'ın yasal olarak silah alışverişi yapabileceğini duyurdu. ABD'ye rağmen sona eren silah yaptırımları ile nükleer anlaşma ve 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının korunduğu belirtilen bildiride, "İran bugünden itibaren herhangi bir yasak ve engel olmadan kendi savunma ihtiyaçları doğrultusunda silah satın alabilecek ve yine kendi politikasına uygun olarak savunma silahları satabilecektir" denildi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif ise konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, ABD'nin tüm kötü niyetli girişimlerine karşı çıkıp BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararı ve nükleer anlaşmayı koruyan uluslararası için çok önemli bir gündür. 2231 sayılı karara göre, ülkemize uygulanan silah ambargosu bugün otomatik olarak sona erecek. Körü körüne silahla donatılmasına karşı çıkmamız garip bir şey değil. Çünkü İran'da silahlar savunma amaçlıdır ve diğer ülkelerin eylemlerinin aksine, savaş açmak için değil ve kötülüğe de neden olmaz" ifadelerine yer verdi.

ABD ile imzalanan nükleer anlaşma kapsamında İran'a uygulanan silah yaptırımları 13 yıl sürenin ardından son buldu. ABD, BM tarafından 2007 yılında uygulanmaya başlanan silah yaptırımlarının uzatılması için BMGK'da tetik mekanizmasını aktif etmeyi istemiş ancak bunda başarısız olmuştu. İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini ihlal ettiği gerekçesiyle silah yaptırımlarının uzatılmasını isteyen ABD'ye Avrupa ülkeleri ile Rusya ve Çin karşı çıkmıştı. - TAHRAN