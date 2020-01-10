İran Başkonsolosluğu önünde Kasım Süleymani anması - Son Dakika
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İran Başkonsolosluğu önünde Kasım Süleymani anması

6 saat önce

ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.

İran Başkonsolosluğu önünde Kasım Süleymani anması, System.String[]
ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.

Çağaloğlu'nda bulunan İran İslam cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu üyesi bir grup, ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi andı. Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar eden grup, karanfil bırakarak etkinliğe son verdi.


- İstanbul
Kasım Süleymani, İstanbul, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
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