İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve heyeti için ABD'den vize
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısına katılmaları için ABD'den vize verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısına katılmaları için ABD'den vize verildi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ali Rıza Yusufi uluslararası basına yaptığı açıklamada, ABD tarafından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Zarif'e New York ziyaretleri için vize verildiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Cuma günü New York'ta olacağını belirtti. - TAHRAN
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