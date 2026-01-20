İran'da 134 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
İran'da 134 Kişi Tutuklandı

20.01.2026 16:23
İran, ABD ve İsrail ile bağlantılı 134 kişinin tutuklandığını ve casusluk ekipmanları ele geçirildiğini açıkladı.

İran'ın Loristan eyaleti Devrim Muhafızları (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, Loristan eyaletinde ABD ve İsrail ile bağlantılı 134 saha elemanı ve liderin tutuklandığını duyurdu.

İran'da ABD ve İsrail ile bağlantılı şahıslara yönetil operasyon düzenlendi. İran'ın Loristan eyaleti Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Loristan'da 134 saha elemanı ve liderin tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu kişilerin eyaletteki protestolarda kargaşa çıkararak eylemleri organize ettikleri ve DEAŞ benzeri eylemler gerçekleştirdikleri ifade edildi. Açıklamada, "ABD ve İsrail ile bağlantılı oldukları tespit edilen söz konusu şahıslar, güvenlik görevlilerine karşı ateşli ve kesici silah kullanmak, camiler, mağazalar, bankalar ve kamuya ait hizmet araçları dahil çok sayıda aracı tahrip ederek maddi zarara yol açmakla suçlanmaktadır" denildi.

Casusluk amaçlı ekipman sevkiyatı ele geçirildi

İran İstihbarat Bakanlığı da yurtdışından ülke içine sokulmak istenen ve casusluk amacıyla kullanılan çok sayıda ekipmanın ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bölgemizdeki bir ülkeden yasa dışı yollarla ülkeye sokulan ve casusluk ile sabotaj faaliyetlerinde kullanılmak üzere hazırlanan büyük bir teknik ve elektronik ekipman sevkiyatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen sevkiyat kapsamında 100 adet uzun menzilli alıcı cihaz, 50 adet verici-alıcı istasyonları için sinyal güçlendirici, farklı markalara ait 743 adet beşinci nesil (5G) modem ve 799 adet yeni nesil cep telefonu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

15 sporcu ve sanatçı gözaltına alındı

Öte yandan Tahran Savcılığı, ülkedeki protestolar sırasında şiddet eylemlerine doğrudan veya dolaylı destek verdikleri gerekçesiyle 15 sporcu ve sanatçının gözaltına alındığını açıkladı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "8 ve 9 Ocak tarihlerinde doğrudan veya dolaylı olarak terör olaylarına teşvik etmek suçlamasıyla 15 sporcu ve sanatçı ile Sinema Evi bildirisini imzalayan 10 kişi ve 60 kafe işletmecisi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Sanıklardan bazılarının mallarına el konulmuştur. Söz konusu şahıslar, suçlarının kesinleşmesi halinde meydana gelen maddi zararları tazmin etmekle yükümlü olacaklardır" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, İran, Son Dakika

