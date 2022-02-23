İran'da interneti kısıtlayacak kanun teklifiyle ilgili oylama geçersiz sayıldı - Son Dakika

İran'da internet faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik tedbirlerin uygulanmasını öngören kanun teklifi için dün Meclis Ortak Komisyonunda yapılan oylama, Meclis Tüzüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İran Meclis Haber Ajansına (ICANA) göre, "İnternet hizmetlerini düzenleme yasası" adı verilen ve dün Meclis Ortak Komisyonu toplantısında onaylanan kanun teklifi üzerinde yapılan oylama, bazı milletvekillerinin itirazı üzerine iptal edildi.

Komisyon üyelerinden Celal Reşidi Kuçi ve Milletvekili Masume Paşayi tarafından Ortak Komisyon Başkanı Rıza Takipur Enveri'ye gönderilen mektupta, dün yapılan oylamanın Meclis Tüzüğünü ihlal ettiği ve farklı bir metin üzerinde yapıldığı gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu kanun teklifine karşı çıkan bazı milletvekilleri ise teklifin Meclise geri gönderilmesini istiyor.

Meclis Başkan Yardımcılığı da itirazlar üzerine oylamanın geçersiz olduğu ve yeniden oylama yapılması yönünde karar aldı.

İnterneti sınırlayacak teklifin detayları ve İran'daki internet kısıtlamaları

İran'da bir grup milletvekili, "İnternet kullanıcılarının haklarını korumak ve mesajlaşma uygulamalarını düzenlemek" adı verilen kanun teklifini Haziran 2021'de Meclise sunmuştu.

Meclisten geçen teklif, özellikle sosyal mesajlaşma platformlarına sistematik olarak geniş kısıtlamalar getirmesi ve ülkede internet sitelerine erişim engelini artıracağı endişeleri üzerine daha fazla inceleme için Meclis Araştırma Merkezine sevk edilmişti.

Yabancı sosyal medya uygulamalarına ülkede "resmi olarak kayıt olma ve İran yasalarına uyma" zorunluluğu getirecek teklifin yasalaşması halinde bu şartlara uymayan yabancı uygulamaların faaliyetine son verilecek.

Teklifte ayrıca yerli sosyal medya uygulamalarını desteklemek amacıyla yabancı uygulamaların internet bant genişliğinin yerli uygulamaların yarı kapasitesine indirilmesi öngörülüyor.

İran'da Telegram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarına getirilen erişim engellerini aşmak için yaygın olarak VPN kullanılıyor.

Twitter ülkede yasak olmasına rağmen başta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere devletin üst düzey isimlerinin platformda aktif hesapları bulunuyor.