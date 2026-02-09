İran'da Reform Cephesi Başkanı Gözaltında

İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri'nin, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Reform Cephesi Başkanı Mansuri, Siyasi Komite Başkanı İbrahim Asgerzade ile asli üye Muhsen Eminzade, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum ve düşman propagandası ile eş güdüm" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Reform Cephesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, gözaltı kararını doğruladı.

Azer Mansuri, Reform Cephesi'nin eski lideri Behzad Nebevi'nin istifasının ardından göreve gelmişti.