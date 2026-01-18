İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı 3 Bin 308'e Yükseldi - Son Dakika
İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı 3 Bin 308'e Yükseldi

18.01.2026 06:34
HRA, İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısının 3.308, tutuklananların ise 24.266'a çıktığını bildirdi.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'daki protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 308'e, tutuklananların sayısının da 24 bin 266'ya yükseldiğini açıkladı.

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet zıttı protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin güncel bilançosunu açıkladı. HRA'nın verilerine göre; protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 3 bin 308'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 97'sini protestocular, 22'sini çocuklar ve 23'ünü tarafsız sivillerin oluşturduğu belirtilirken, ayrıca toplam 166 güvenlik gücü personeli ile hükümet destekçisi sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 4 bin 382 ölüm raporu üzerindeki incelemelerin sürdüğü aktarıldı. 2 bin 107 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıklayan HRA, gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 24 bin 266'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

İran'ın dini lideri Hamaney, binlerce kişinin öldüğünü kabul etmişti

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan gösteriler hükümet zıttı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşmüştü. Tahran'da halka hitap eden İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, protestolar sırasında binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kabul ederek, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanlar, iki haftadan uzun süren ve İran'ı sarsan protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı 3 Bin 308'e Yükseldi

SON DAKİKA: İran'daki Protestolarda Ölü Sayısı 3 Bin 308'e Yükseldi - Son Dakika
