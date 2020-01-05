İran'dan ABD'ye "askeri karşılık verilecek" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye 'askeri karşılık verilecek' açıklaması - Son Dakika

İran'dan ABD'ye "askeri karşılık verilecek" açıklaması

6 saat önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" söyledi.

İran'dan ABD'ye

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" söyledi.

İran devlet medyasına göre Esed rejiminin Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ile bir araya gelen Şemhani, burada yaptığı konuşmada, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "İran'ın karşılığı kesinlikle askeri olacaktır. İran'ın cevabı, sadece askeri karşılıkla da sınırı kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine, İran yönetimi de Süleymani'nin intikamının alınacağını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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