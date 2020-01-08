İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu (2) - Son Dakika

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu (2)

6 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırıya ABD'nin yanıt vermesi halinde, "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ABD'nin Irak'taki üssünü balistik füzelerle vurdu (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:26 Kaynak: AA
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