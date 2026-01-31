İran ve ABD Müzakerelerinde İlerleme Açıklaması

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD ile müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapay medya savaşı algısının aksine müzakereler için yapısal çerçevenin oluşturulmasında ilerleme kaydediliyor" dedi.

İran ile ABD arasındaki ilişkilerin son dönemde karşılıklı açıklamalar ve artan gerilimle gündemde olduğu bir süreçte, Tahran'dan müzakerelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile müzakereler konusunda ilerleme kaydedildiğini belirtti. Laricani açıklamasında, "Yapay medya savaşı algısının aksine müzakereler için yapısal çerçevenin oluşturulmasında ilerleme kaydediliyor" dedi.

Laricani'nin dün Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiği biliniyor. - TAHRAN