İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde art arda gelen patlama sesi ihbarları bölgede hareketliliğe neden oldu. İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Sirik kenti yakınlarında deniz yönünden güçlü bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlamanın nedenine ilişkin farklı ihtimaller gündeme gelirken, bölgede gemilere yönelik uyarı ateşi açılmış veya bir gemi deniz mayınına çarpmış olabileceği öne sürüldü. Olayın nedeni henüz kesin olarak doğrulanmadı.

DENİZ YÖNÜNDEN GÜÇLÜ PATLAMA SESİ DUYULDU

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde yaşayanlar, deniz yönünden güçlü bir patlama sesi duyduklarını bildirdi.

Fars Haber Ajansı'nın 21 Kasım'da geçtiği habere göre ses, Hürmüz Boğazı'na yakın kıyı bölgesinden geldi. Yerel kaynaklar, patlamanın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.

Bölgedeki gelişmeleri aktaran Roya News de patlama sesinin nedeninin belirlenemediğini duyurdu.

İKİ İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

İran basınında yer alan ilk değerlendirmelerde, sesin deniz trafiğine yönelik bir askeri müdahaleden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Buna göre Hürmüz Boğazı'nda seyreden gemilere uyarı ateşi açılmış olması veya bir geminin deniz mayınına çarpması ihtimalleri gündeme geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

Patlama sesi ihbarları, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvenliğine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.

Roya News'in aktardığına göre İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO), 20 Kasım'da Umman'ın Khasab Limanı'nın yaklaşık 8 deniz mili kuzeyinde bir tankerin bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Saldırı sonrasında tankerde yangın çıktığı, ancak can kaybı veya çevresel zarar bildirilmediği aktarıldı.