Horladığı için iş arkadaşını öldüren katil zanlısı cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Horladığı için iş arkadaşını öldüren katil zanlısı cezaevine gönderildi

02.12.2022 22:26

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aynı lojmanda kaldığı iş arkadaşını horlama tartışmasının ardından uykusunda 20 yerinden bıçaklayarak öldüren güvenlik görevlisi Muzaffer E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı.

HORLADIĞI İÇİN 20 YERİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojman olarak kullanılan konteynerda uyuyan arkadaşını, uyurken ekmek bıçağı ile 20 yerinden bıçakladı.Muzaffer E., mesai arkadaşını daha sonra durumu ihbar etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, baş, yüz, kol, boğaz, karın bölgelerine bıçak darbesi alan 29 yaşındaki Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kenan Maral'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Katil zanlısı Muzaffer E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren site güvenlik görevlisi tutuklandı Tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren site güvenlik görevlisi tutuklandı Horladığı için uyaran arkadaşını uyurken 20 bıçak darbesiyle öldürdü (2) Horladığı için uyaran arkadaşını uyurken 20 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Horladığı için iş arkadaşını öldüren katil zanlısı cezaevine gönderildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:54 Koronavirüs aşısı diye binlerce kişiye tuzlu su enjekte etti! Mahkemenin verdiği karar infiale yol açtı
21:53 Meral Akşener, Erdoğan'ın davetini neden reddettiğini anlattı: İYİ Parti seçmeni için yaptı
21:47 Sokak ortasında bulunan cansız bedenin ünlü oyuncu ait olduğu ortaya çıktı
21:39 Kulüpler Birliğinden yabancı kuralı açıklaması! Son 18 yılda 10 kez değişti
21:34 Şenol Güneş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı: Estetik yaptırmış
21:14 MHP ile kavga borsaya yansıdı! BİM'in hisseleri düşüşe geçti
21:07 Sivrisineğin ısırdığı kadının yanağından çıktı! Doktorlar bile şaşırdı
21:02 Horladığı için iş arkadaşını öldüren katil zanlısı cezaevine gönderildi
20:59 Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Sinirden çılgına dönüp hakemin üzerine yürüdü
20:55 Gençlerin ısrarlarına dayanamayan Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 22:58:32. #1.11#
SON DAKİKA: Horladığı için iş arkadaşını öldüren katil zanlısı cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement