Horladığı için iş arkadaşını öldüren katil zanlısı cezaevine gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı.

HORLADIĞI İÇİN 20 YERİNDEN BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral'ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojman olarak kullanılan konteynerda uyuyan arkadaşını, uyurken ekmek bıçağı ile 20 yerinden bıçakladı.Muzaffer E., mesai arkadaşını daha sonra durumu ihbar etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, baş, yüz, kol, boğaz, karın bölgelerine bıçak darbesi alan 29 yaşındaki Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kenan Maral'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Katil zanlısı Muzaffer E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.