İş Bankası, Anında Taşıt Kredisi'nin kapsamını genişletti. Bankanın taşıt kredisi ürünü, ikinci el araçlar için de geçerli hale geldi.
Türkiye İş Bankası, Anında Taşıt Kredisi'nin kapsamını genişleterek ikinci el araç alımlarında da kullanılabilir hale getirdi. Yapılan açıklamaya göre, bankanın bireysel müşterileri, sıfır kilometre ve ikinci el araç alımlarında mobil bankacılık uygulaması İşCep üzerinden taşıt kredisi başvurusu yapabiliyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › İş Bankası'ndan İkinci El Taşıt Kredisi Duyurusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?