İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı

03.11.2020 15:31

İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı Gamze Açar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu 17 yaşındaki Gamze'nin dedesi, torununun mezarından toprak aldı Ankara'da termal bir otelin 5.

İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı

Gamze Açar'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

17 yaşındaki Gamze'nin dedesi, torununun mezarından toprak aldı

ANTALYA - Ankara'da termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar Antalya'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Genç kız, tabutunun üzerine örtülen beyaz eşarp ile omuzlarda mezarlığa götürüldü. Cenazede Açar'ın annesi ve akrabaları gözyaşlarına boğulurken, dedesi ise torununun mezarından toprak alarak, poşete koydu.

Olay, Kızılcahamam ilçesindeki termal bir otelde meydana geldi. İddialara göre Açar, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından Kızılay'dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam'a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar'ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar'ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şule Çet vakası

Olay, akıllara Çankaya'da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar'ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu böylece bir arbede yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Açar'ın cansız bedeni ise Keçiören'deki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gamze Açar'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz Ortaköy Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeye baba Ferhat Açar, anne Sevim Görkem, dede Osman Açar, genç kızın akrabaları ve yakınları katıldı. Gamze Açar, kılınan namazın ardından dualarla mezarlığa götürülürken, tabutunun üzerine beyaz eşarp asıldı. Anne Görkem uzun süre gözyaşı dökerken, dede Açar ise torununun mezarından toprak alarak, poşete koydu. Açar'ın yakınları ise 'kızım, kızım' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı
İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı

Kızılcahamam, Kızılay, Antalya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş görüşmesi için gittiği otelde 5.kattan düşen 17 yaşındaki Gamze, gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika


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