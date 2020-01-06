İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2) - Son Dakika

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İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2)
6 saat önce
SERBEST BIRAKILDILAR Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanının işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
SERBEST BIRAKILDILAR
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanının işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın karara itirazda bulunduğu öğrenildi.
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