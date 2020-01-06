İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2) - Son Dakika

İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2)

6 saat önce

SERBEST BIRAKILDILAR Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanının işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İş insanı cinayeti 12 yıl sonra çözüldü; muhasebeci öldürtmüş (2), System.String[]

SERBEST BIRAKILDILAR

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş insanı Aydın Koçaslan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen iş insanının işletmesinde muhasebeci olarak çalışan Ardahan Arda, F.G., B.A.Y. ve K.K. nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın karara itirazda bulunduğu öğrenildi.


Başiskele, Kocaeli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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