Son Dakika Haberleri: İş-Kur'dan işverenlere ziyaret
Son Dakika Ekonomi Haber

İş-Kur'dan işverenlere ziyaret

1 saat önce

Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya, 'İstihdam Seferberliği' kapsamında Yüksekova'daki işverenleri ziyaret etti.

İş-Kur'dan işverenlere ziyaret, System.String[]
Kur Müdürü Ahmet Kızılkaya, 'İstihdam Seferberliği' kapsamında Yüksekova'daki işverenleri ziyaret etti.

Hakkari İş-Kur İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Nail Van ve İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Hasan Balın ile birlikte Yüksekova'daki işverenleri ziyaret etti. İşgücü piyasası ile ilgili teşviklerin anlatılması, kurum faaliyetleri ve ihtiyaç duyulan işgücü istihdamının sağlanmasına yönelik ilk olarak Doubletree By Hilton Oteli sahibi Seyfettin Karay'ı ziyaret eden Kızılkaya ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kızılkaya, "İstihdamda işçi ve işverene birçok teşvik sağlanırken, söz konusu teşvikler arasında ülkemizin nitelikli işgücüne kavuşmasının amaçlandığı işbaşı eğitim programları önemli bir yer tutmaktadır. Bu işbaşı eğitim programlarıyla, işverenin çalıştıracağı işçiyi tanımasını ve bu süreçte iş başında yetiştirmesini hedefleyerek, gençlerimizin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamalarını ve böylelikle istihdam edilmelerini amaçlamaktayız. Çalışma hayatını güçlendirmek adına işçinin ve işverenin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Doubletree By Hilton Oteli sahibi Seyfettin Karay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2020 yılı nisan ayında otelin faaliyete geçmesiyle beraber 80 kişiyi firmaları bünyesinde istihdam edeceklerini söyledi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:03 Kaynak: İHA
Ahmet Kızılkaya, Yüksekova, Kızılkaya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rahmi Koç oyunu erken saatte kullandı Yargıtay'dan milyonlarca anneyi ilgilendiren karar! Haklı fesih kabul edildi Sürekli rapor alan çalışanlar dikkat! Fazla rapor işten attırır Öğrencilere yaz tatilinde 2 bin 842 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 20:42:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İş-Kur'dan işverenlere ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]