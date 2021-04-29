İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak - Son Dakika

İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak

29.04.2021 13:31
İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak, System.String[]

İş Sanat, 21. sezonuna mayıs ayı etkinlikleriyle veda ediyor.

İş Sanat, 21. sezonuna mayıs ayı etkinlikleriyle veda ediyor. Sezonun açılışını da yapan, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble yine şef Serdar Yalçın yönetiminde bu kez kapanışa imza atacak.

İş Sanat, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı ve Anneler Günü kutlamalarının yer aldığı mayıs programı içeriklerini seyircisine sunmaya hazır. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile kutlayacak olan İş Sanat, Ramazan Bayramı'nda ise Ümit Besen'i seyircisiyle buluşturacak. Besen'in sahnesine Pamela ve Eda Baba konuk olacak. Türkiye'nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü'nün İş Sanat'taki konseri ise Anneler Günü'nde seyircisi ile buluşacak.

Sezonun son caz konseri ise Sabri Tuluğ Tırpan, Eylem Pelit, Volkan Öktem, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan'ın yer aldığı "Almagest Quintet" ile gerçekleşecek.

İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise 15.00'te yayında olacak. Etkinlikler ilk gösterim tarihlerinden itibaren, İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yıl sonuna kadar ücretsiz olarak izlenebilecek.

SATTAS, CEZA VE MELEK MOSSO 19 MAYIS'I KUTLUYOR

Reggae müziğin ülkemizdeki önemli temsilcisi Sattas, Ceza ve Melek Mosso ile İş Sanat'ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir konserle kutluyor. Kendi şarkılarının yanı sıra Sattas şarkıları da söyleyen Ceza ve Melek Mosso, Sattas'ın sahnesine konuk olacak. Konserin ilk gösterimi saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yapılacak.

YENİ TÜRKÜ'DEN ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL KONSER

Türkiye'nin köklü müzik gruplarından Yeni Türkü, Anneler Günü'ne özel bir konserle seyircisiyle İş Sanat'ta buluşacak. Derya Köroğlu (vokal, akustik gitar), Erkin Hadimoğlu (klavye, vokal), Furkan Bilgi (klasik kemençe, ud, vokal), Sezer Alemdar (basgitar), Serdar Barçın (flüt, saksafon), Bahadır Tanrıvermiş'in (davul) yer aldığı Yeni Türkü konseri 9 Mayıs saat 20.30'da yayında olacak. Grubun unutulmaz şarkılarından "Olmasa Mektubun", "Vira Vira" ve "Sezenler Olmuş"un sahnede hayat bulacağı konser ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilecek.

ÜMİT BESEN ÖZEL KONUKLARIYLA RAMAZAN BAYRAMI'NDA İŞ SANAT'TA

Arabesk ve fantezi müziğin öncüsü Ümit Besen'in Ramazan Bayramı için özel hazırladığı konserine Pamela ve Eda Baba konuk oluyor. Ümit Besen'in "Nikah Masası" gibi sevilen şarkılarının seslendirileceği konserin ilk gösterimi 13 Mayıs'ta gerçekleşecek.

İŞ SANAT'TA CAZ RÜZGARI

İş Sanat'ın pandemi sebebiyle çevrim içi sürdürdüğü sezonunun son caz konserini "Almagest Quintet" gerçekleştirecek. Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Volkan Öktem (davul), Eylem Pelit (bas gitar), Hamdi Akatay (perküsyon) ve Cenk Erdoğan'ın (gitar, yaylı tanbur) İş Sanat konseri için bir araya gelerek oluşturdukları Almagest Quintet, bu sene aramızdan ayrılan Chick Corea'nın eserlerini de seslendirecek. Konserin ilk gösterimi 7 Mayıs Cuma saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yapılacak ve yıl boyunca izlenebilecek.

İSTANBUL ENSEMBLE İLE SEZON FİNALİ

Sezonun açılışını da yapan, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerin oluşturduğu İstanbul Ensemble yine şef Serdar Yalçın yönetiminde bu kez kapanışa imza atıyor.

İlk gösterimi 31 Mayıs'ta saat 20.30'da yapılacak konser yıl boyunca İş Sanat'ın YouTube kanalında izlenebilecek.

EDİP CANSEVER'DEN "SEVDA BİR ATEŞ BULDU SENDE"

İş Sanat'ın edebiyatı müzikle birleştiren dinletilerinde bu ay Edip Cansever şiirleri yer alacak. Atilla Birkiye'nin hazırladığı, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı "Sevda Bir Ateş Buldu Sende" başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek.  Dinletinin ilk gösterimi İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde 10 Mayıs saat 20.30'da yapılacak.

İŞ SANAT MASAL TİYATROSU'NUN EĞLENCELİ SERÜVENLERİ DEVAM EDİYOR

İş Sanat, Mayıs ayında da pazar günleri saat 15.00'te dünyaca ünlü masalları, çocuklar ve masal seven büyüklerle buluşturmaya devam edecek. "Tavus Kuşu ile Bülbül, "Üç Kardeş", "Ağustos Böceği ile Karınca" ve "Kurbağa Prens" masalları İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak. Lerzan Pamir'in yönettiği Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın'ın canlandırdığı masallar yıl boyunca izlenebilecek.

ÇEHOV VE SHAKESPEARE'DEN ESERLER OKUMA TİYATROSU'NDA

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, ölümsüz tiyatro eserlerinden seslendirilen bölümlerle devam edecek. Anton Çehov'dan "Martı" 5 Mayıs'ta, William Shakespeare'den "Aşkın Emeği Boşuna" 12 Mayıs'ta, "Nasıl Hoşunuza Giderse" oyunu ise 26 Mayıs'ta seyircisiyle buluşacak. Serinin tüm bölümleri yıl sonuna kadar İş Sanat'ın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

FATMA TURGUT, NO LAND VE CİHAN MÜRTEZAOĞLU KONSERLERİ İŞ SANAT'TA

İş Sanat ve Maximum Genç işbirliğinde gerçekleşen Fatma Turgut konseri 1 Mayıs Cumartesi günü yayınlanacak. Serinin diğer konserleri Cihan Mürtezaoğlu ve No Land ise 14 ve 15 Mayıs saat 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.


İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak
İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak
İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak
İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak

Ümit Besen, Yeni Türkü, İstanbul, Konser, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat İş sanat çevrim içi sezonunu yıldız isimlerle tamamlayacak - Son Dakika


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