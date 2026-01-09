İscehisar'da Camilerde Buluşma Programı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşalım" programı düzenlendi.
Hacı Osman Öztürk Yaşar Usta Camisi'nde İscehisar Müftülüğünce gerçekleştirilen programda, ilçe vaizi Abdullah Bünyamin Türkoğlu, dini konularda sohbet etti.
Duaların yapıldığı programda, vatandanşlara kahvaltı ikram edildi.
Bu tür programların, ramazan ayına kadar devam edeceği bildirildi.
