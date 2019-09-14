İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı (2)
1 saat önce
İZMİT'E SEVK EDİLDİLERKaramürsel'de, gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı AK Parti'den istifa eden eski vekil Ömer Ünal'dan "AK Partiyi artık Pelikan medyası yönetiyor" iddiası Bir günde dört kez sallanan Çankırı'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: ABD iyi ki zamanında bize o İHA'ları vermemiş, şimdi en iyilerini yapıyoruz