Son Dakika Haberleri: İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı (2)
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İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı (2)

1 saat önce

İZMİT'E SEVK EDİLDİLERKaramürsel'de, gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İşçiler kimyasal maddeden etkilendi, acil servis kapatıldı (2), System.String[]

İZMİT'E SEVK EDİLDİLER
Karamürsel'de, gemi onarımının yapıldığı bir tersanede çalışan işçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Karamürsel Devlet Hastanesi, Karamürsel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:22 Kaynak: DHA
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