Son Dakika Haberleri: ISI Genel Müdürü Dragas: "AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı oyalıyor"
Son Dakika Güncel ISI Genel Müdürü Dragas: 'AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı oyalıyor'

ISI Genel Müdürü Dragas: "AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı oyalıyor"

6 saat önce

Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISI) Genel Müdürü Orhan Dragas, Avrupa Birliği'nin müzakerelere başlama konusunda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı oyaladığını söyledi.

ISI Genel Müdürü Dragas:

Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISI) Genel Müdürü Orhan Dragas, Avrupa Birliği'nin müzakerelere başlama konusunda Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı oyaladığını söyledi.


Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'nin uzun süre önce sınırları çizilen mozaiği içinde sabitlenmemiş tek parça olduğunu belirten Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Genel Müdürü Orhan Dragas, "Avrupa Birliği, 2003 yılından beri bu eksik parçaları mozaiğine eklemek niyetindeydi. Her ne kadar bu gayede farklı hızlarda ilerleseler de, Batı Balkanlardaki beş ülkenin tamamı aynı niyetteydi. Ta ki geçen hafta düzenlenen AB Zirvesi'ne kadar. Üsküp ve Tiran ile yapılması söz verilip, henüz başlatılmayan katılım müzakereleri bütün Balkanlar için bir Avrupa hikayesinin sonu olabilir" dedi.


Dragas, ayrıca Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile yapılan müzakerelerde Fransızların "Hayır" demesinden sonra Avrupa bürokrasisinin bitmek bilmeyen koridorlarında hüküm süren olayları spekülatif bulduğunu da açıkladı. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'KHK faciadır' diyen Bülent Arınç'tan yeni açıklama: En ağır cezayı almalılar
Whatsapp üzerinden üst düzey hükümet yetkililerinin telefonlarına sızma iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı çatlak sesler ve safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye kararı savcılığın itirazı üzerine durduruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 23:59:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ISI Genel Müdürü Dragas: "AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı oyalıyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]