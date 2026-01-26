Işık Caddesi Kısmi Trafiğe Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Işık Caddesi Kısmi Trafiğe Kapandı

26.01.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARSU, Mardin İçme Suyu Projesi kapsamında Işık Caddesi'ni kısmi olarak trafiğe kapatacak.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) tarafından yürütülen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında Artuklu İlçesinde Işık Caddesi, trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

MARSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artuklu ilçesinin içme suyu alt yapısını güçlendirmek ve su temin kapasitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Mardin İçme Suyu Projesi" kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Yürütülecek hat döşeme çalışmaları nedeniyle trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Işık Caddesi, 27 Ocak salı gününden itibaren çalışma süresince kısmi olarak trafiğe kapatılacak. Çalışmalarla eş zamanlı olarak evsel abone bağlantıları da gerçekleştirilecek.

Sürücülerden trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri, çalışma bölgelerinde araç park etmemeleri istendi.

Açıklamada, Artuklu ilçesinin içme suyu alt yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldığı belirtildi.

Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 96 seviyesine ulaşan projede toplam 153 kilometrelik içme suyu hattı döşendiği, Yenişehir bölgesinde farklı noktalarda yaklaşık 2 kilometrelik hat döşeme çalışmasının kaldığı bildirildi. Bu kısmın da tamamlanmasıyla ana hat döşeme çalışmalarının bitirileceği aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Işık Caddesi Kısmi Trafiğe Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki genç kızı hayattan kopardı İşte ilk ifadesi İki genç kızı hayattan kopardı! İşte ilk ifadesi
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti
Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak Jandarma ve Sahil Güvenlik, 3 bin 635 subay-astsubay alacak
359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı 359 kişiyi taşıyan feribot teknik arıza sebebiyle battı
Çin’de nükleer deprem Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD’ye vermiş Çin'de nükleer deprem! Ülkenin en kıdemli generali sırları ABD'ye vermiş
Polise küfür edip “Hadi bulun beni“ diyen kadın gözaltına alındı Polise küfür edip "Hadi bulun beni" diyen kadın gözaltına alındı

00:06
Trump: İran’ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar
23:04
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
22:50
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı
22:26
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı
Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
21:34
New York’ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri’ni kısmen dondurdu
New York'ta dondurucu soğuklar Hudson Nehri'ni kısmen dondurdu
20:53
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Avrupa’ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Avrupa'ya uyarı: ABD olmadan savunma hayal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 00:30:06. #7.11#
SON DAKİKA: Işık Caddesi Kısmi Trafiğe Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.