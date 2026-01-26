Işıkhan ve Uzulnieks'ten Sosyal Güvenlik Anlaşması Görüşmesi

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Letonya Sosyal Refah Bakanı Reinis Uzulnieks ile Riyad'da görüştü. Işıkhan, "Vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak iş birliklerini ele aldık ve bu kapsamda ülkelerimiz arasında bir sosyal güvenlik anlaşması akdedilmesine yönelik görüşlerimizi istişare ettik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Riyad'da Letonya Sosyal Refah Bakanı Reinis Uzulnieks ile görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Bakanlıklarımız arasında sosyal güvenlik alanlarında ilişkilerimizi kurumsallaştırmayı sağlayacak çalışmalarımızı değerlendirdik. Vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak iş birliklerini ele aldık ve bu kapsamda ülkelerimiz arasında bir sosyal güvenlik anlaşması akdedilmesine yönelik görüşlerimizi istişare ettik."