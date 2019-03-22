Işın Tedavisinde, Akıllı Teknoloji

RADYASYON Onkolojisi Uzmanı Burcu Durmak İşman, son yıllarda radyoterapide yaşanan teknolojik gelişmeler ile sağlıklı dokuların eski tedavi yöntemlerine oranla daha iyi korunduğunu belirtti.

RADYASYON Onkolojisi Uzmanı Burcu Durmak İşman, son yıllarda radyoterapide yaşanan teknolojik gelişmeler ile sağlıklı dokuların eski tedavi yöntemlerine oranla daha iyi korunduğunu belirtti. Dr. İşman, "Radyoterapide zor olan kanserli hücreleri vurmak değil onun etrafındaki sağlıklı hücreleri korumaktır. Teknolojik gelişmeler de buna ciddi oranda katkı sağlıyor" dedi.



Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Burcu Durmak İşman, teknolojik gelişmelere paralel olarak kanser tedavisinde ve radyoterapinin uygulanmasında da yan etkilerin azaldığını ve kanserli hücrelerin doğrudan hedef alındığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte tümörü yok etmek için çok geniş alanı kapsayan, klasik ışınlama yöntemlerinin yerini doğrudan kanserli dokuyu hedefleyen tedaviler aldı. Bu teknikleri kullanmak çok önemli. Özellikle meme kanseri tedavisinde kullanılan solunum takip sistemi sayesinde kalp, akciğer ve karşı meme gibi sağlıklı organların daha iyi korunarak ileride ortaya çıkabilecek olan geç yan etkilerin önlenmesi sağlanır. Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi yöntemini uygulayarak hastanın her gün planlama tomografisi ile aynı şekilde pozisyonlanması sağlanır. 6 boyutlu tedavi masası sayesinde de pozisyonlama sırasında ortaya çıkabilecek olan hatalar düzeltilir. Radyoterapide zor olan kanserli hücreleri vurmak değil onun etrafındaki sağlıklı hücreleri korumaktır. Teknolojik gelişmeler de buna ciddi oranda katkı sağlamaktadır."



KANSER TEDAVİSİ EKİP İŞİ



Uzman Dr. İşman, radyoterapinin, doktor, tekniker, hemşire ve medikal fizik uzmanlarının birlikte çalıştığı bir ekip işi olduğunu söyledi. Ekibin her bir üyesinin hastanın tedavisinde etkin bir rol oynadığını belirten İşman, "Kanser tedavisinde etkin rol oynayan tüm disiplinlerin güçlü ve etkin iletişimi sayesinde hastalara en yüksek faydayı sağlamak ve yaşam kalitelerini arttırmak son derece önemli" diye konuştu.



- İzmir

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