İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül - Son Dakika
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İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül

03.06.2022 11:33

İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül Uçhisar Belediyesi temizlik personeli Recep Sağır'ın özverili çalışmasına dikkat çeken videoyu seyreden Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü de temizlik personelini ödüllendirdi.

İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül

NEVŞEHİR - Uçhisar Belediyesi temizlik personeli Recep Sağır'ın özverili çalışmasına dikkat çeken videoyu seyreden Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü de temizlik personelini ödüllendirdi.

Videoyu izledikten sonra belediye personeli Recep Sağır'ı makamına davet ederek ödüllendiren Süslü yaptığı açıklamada, "Böyle işini düzgün yapan insanlarla birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Yoğun çalışmalarından dolayı herkesten takdir topluyorlar. Ayrıca bu davranışları ve karşılığında aldıkları övgüler beni Belediye Başkanı olarak ziyadesiyle memnun etti. İşlerini severek ve layıkıyla yapmaları kişiliklerinin ne kadar düzgün olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiler. Recep arkadaşımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Temizlik görevlisi Recep Sağır da yaptığı açıklamada, "Uçhisar Belediyesinde yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Kalemizin temiz olması için elimizden gelen özeni gösteriyorum. Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri çekenlere teşekkür ediyorum. Ben farkında değildim. O anda çalışıyordum. Belediye başkanımız da bu güzel görüntülerden dolayı beni makamına çağırarak güzel bir ödül verdi. Kapadokya'yı hep birlikte temiz tutacağız" şeklinde konuştu.

İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül
İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül
İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül
İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül

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Kaynak: İHA

Osman Süslü, Uçhisar, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İşini özveriyle yaparak sosyal medyada gündem olan personele başkandan ödül - Son Dakika


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