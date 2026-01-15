İskenderun\'da Ev Yangını: Bir Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Moderenevler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen Ö.S. sağlık personelince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ikamette hasar oluştu.
