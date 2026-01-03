İskenderun'da Gıda ve Hijyen Denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gıda, hijyen ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirildi.
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede alışveriş merkezlerindeki gıda işletmelerine yönelik denetim yaptı.
Ekipler, işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin üretim ve saklama süreçleri, son kullanma tarihleri ile fiyat etiketlerini inceledi.
Kontrollerde kurallara ve halk sağlığına uymayan işletmelere ceza kesildi.
