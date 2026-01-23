İSKİ: Atık Su Deşarjı İddiaları Asılsız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İSKİ: Atık Su Deşarjı İddiaları Asılsız

23.01.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ, Büyükçekmece Barajı'na yapılan su aktarımının drenaj suyu olduğunu açıkladı.

(İSTANBUL) - İSKİ'den, Büyükçekmece Barajı gölüne atık su deşarjı gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana gelmiştir. İdaremizin ilgili teknik birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, biriken drenaj suyunun DSİ tarafından Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

İSKİ, bazı basın yayın organlarında İSKİ'nin, Büyükçekmece Barajı gölüne atık su deşarjı gerçekleştirdiği iddilarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, İSKİ'nin Büyükçekmece Barajı Gölü'ne atık su deşarjı gerçekleştirdiğine yönelik gerçeği yansıtmayan iddialar yer almıştır. Büyükçekmece ilçesi Ahmediye Mahallesindeki atık su hatlarımızda yapılan araştırma ve incelemelerde herhangi bir arıza olmadığı tespit edilmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana gelmiştir.

"Kontrollü şekilde Büyükçekmece Baraj Gölü'ne iletilmiştir"

Bu gelişme üzerine DSİ tarafından, söz konusu drenaj sularının Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasına ilişkin olarak 12.01.2026 tarihinde İSKİ'den görüş talep edilmiştir. İdaremizin ilgili teknik birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, biriken drenaj suyunun DSİ tarafından Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda biriken drenaj suları, 21.01.2026 tarihinde DSİ tarafından işletilen pompalar aracılığıyla kontrollü şekilde Büyükçekmece Baraj Gölü'ne iletilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki, bölgenin mevcut atık su altyapısında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Aktarımı gerçekleştirilen su ise atık su niteliği taşımamakta olup tamamen drenaj suyu mahiyetindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ: Atık Su Deşarjı İddiaları Asılsız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı Lactalis, birçok ülkede bebek mamalarını geri çağırdı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı Trene yetişmeye çalışırken kucağındaki çocukla tren ve peron arasında sıkıştı
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Mourinho’dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:45
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 13:13:25. #7.11#
SON DAKİKA: İSKİ: Atık Su Deşarjı İddiaları Asılsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.