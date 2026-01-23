İSKİ: Atık Su Deşarjı İddiaları Asılsız

(İSTANBUL) - İSKİ'den, Büyükçekmece Barajı gölüne atık su deşarjı gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana gelmiştir. İdaremizin ilgili teknik birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, biriken drenaj suyunun DSİ tarafından Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

İSKİ, bazı basın yayın organlarında İSKİ'nin, Büyükçekmece Barajı gölüne atık su deşarjı gerçekleştirdiği iddilarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, İSKİ'nin Büyükçekmece Barajı Gölü'ne atık su deşarjı gerçekleştirdiğine yönelik gerçeği yansıtmayan iddialar yer almıştır. Büyükçekmece ilçesi Ahmediye Mahallesindeki atık su hatlarımızda yapılan araştırma ve incelemelerde herhangi bir arıza olmadığı tespit edilmiştir. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne ait olan su drenaj kanalında, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle drenaj suyu seviyesinde yükselme meydana gelmiştir.

"Kontrollü şekilde Büyükçekmece Baraj Gölü'ne iletilmiştir"

Bu gelişme üzerine DSİ tarafından, söz konusu drenaj sularının Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasına ilişkin olarak 12.01.2026 tarihinde İSKİ'den görüş talep edilmiştir. İdaremizin ilgili teknik birimlerince yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, biriken drenaj suyunun DSİ tarafından Büyükçekmece Baraj Gölü'ne aktarılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda biriken drenaj suları, 21.01.2026 tarihinde DSİ tarafından işletilen pompalar aracılığıyla kontrollü şekilde Büyükçekmece Baraj Gölü'ne iletilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına özellikle belirtmek isteriz ki, bölgenin mevcut atık su altyapısında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Aktarımı gerçekleştirilen su ise atık su niteliği taşımamakta olup tamamen drenaj suyu mahiyetindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."