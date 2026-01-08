İslahiye'de Kar Yağışı Çiftçileri Sevindirdi - Son Dakika
İslahiye'de Kar Yağışı Çiftçileri Sevindirdi

İslahiye\'de Kar Yağışı Çiftçileri Sevindirdi
08.01.2026 14:16
İslahiye'de yağan kar, çiftçilere can suyu oldu; bereketli bir sezon umudu arttı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı, çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık ve sulama sıkıntılarının ardından 2026 yılına girerken yağan karın çiftçi için adeta can suyu olduğunu söyledi.

İslahiye Ovası'nın bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, ilçede yaklaşık 150 bin dekar alanda buğday ve arpa, 25 bin dönüm alanda kırmızı biber, 50 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını, ikinci ürün olarak ise mısır ve pamuk ekildiğini belirtti.

2022 yılından bu yana yeterli yağış alınamamasının üreticileri olumsuz etkilediğini ifade eden Erdoğan, "Metrekareye yaklaşık 40 kilogram kar düştü. Bu yağışlarla birlikte barajlarımızın da dolmasını bekliyoruz. İnşallah çiftçilerimiz bol suya kavuşacak ve bereketli bir sezon geçirecek. Kar senesi, var senesi demektir." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
