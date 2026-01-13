İspanyol Devriyesi İsrail Ateşine Maruz Kaldı - Son Dakika
İspanyol Devriyesi İsrail Ateşine Maruz Kaldı

13.01.2026 13:34
İspanyol devriyesine İsrail tanklarından ateş açıldı, hasar yok. UNIFIL güvenlik için koordinasyon sağlıyor.

İspanya Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) bağlı görev yapan İspanyol devriyesine dün öğleden sonra İsrail tankları tarafından ateş açıldığını ancak bunun herhangi bir hasara neden olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgede, Al Khiam kasabası yakınlarında yaşanan olayda, İsrail tanklarından açılan üç el ateşte mermilerin, İspanyol devriyesinin 150 ve 380 metre uzaklarına düştüğü, herhangi bir hasara neden olmadığı belirtildi.

Bunun ardından İspanyol devriye birliğinin güvenli bir alana çekildiği, İsrail tanklarının da üslerine geri çekildiği kaydedildi.

İspanyol devriye birliğinin daha sonra üssüne geri döndüğü ifade edildi.

"İspanyol askeri personelimiz de dahil olmak üzere UNIFIL güçleri, Lübnan ve İsrail Silahlı Kuvvetleri ile sürekli koordinasyon içinde, Güney Lübnan'da barış ve istikrara katkıda bulunmaktadır." denilen açıklamada, "UNIFIL'e karşı herhangi bir düşmanca eylem, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının ciddi ihlalini teşkil etmekte ve güvenliklerini tehlikeye atmaktadır." uyarısında bulunuldu.

Lübnan'da İsrail güçleri tarafından İspanyol askerlerine yönelik benzer olaylar son aylarda tekrarlanıyor.

Savunma Bakanı Margarita Robles, Kasım 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin ağır makineli tüfek ateşi kullanarak bir İspanyol mevziisine saldırdığını bildirmişti. Bu olayda iki İspanyol askeri yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

