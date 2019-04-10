Son Dakika Haberleri: İspir'de Çiftçilere 13 Bin Ceviz Fidanı Dağıtıldı

İspir'de Çiftçilere 13 Bin Ceviz Fidanı Dağıtıldı

1 saat önce

Erzurum'un İspir ilçesinde çiftçilere 13 bin ceviz fidanı dağıttı.

İspir'de Çiftçilere 13 Bin Ceviz Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Erzurum'un İspir ilçesinde çiftçilere 13 bin ceviz fidanı dağıttı.

Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) finansörlüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İspir Kaymakamlığı ile İspir Belediyesinin destek ve himayelerinde, İspir Tarım ve Orman Müdürlüğüne daha önce müracaat eden ve belli kriterlere uyan 110 çiftçiye Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törenle ceviz fidanı dağıtımı yapıldı.

Fidanlar çiftçilere, İspir Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ve eski İspir Belediye Başkanı Osman Çakır tarafından verildi.

Törende konuşan Erdem, 650 dekarlık meyve bahçesi için çiftçilere 13 bin ceviz fidanı dağıttıklarını ifade ederek, bu fidanların ekilmesiyle ilçedeki meyve bahçelerinin genişleyeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:25 Kaynak: AA
İspir, Güncel
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