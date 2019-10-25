İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşam koşulları giderek kötüleşiyor

Gazze'deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşam koşullarının giderek kötüleştiğini bildirdi.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yıllardır süren İsrail ablukası nedeniyle yaşam koşullarının kötüye gittiği belirtilirken, devam eden ablukanın İsrail işgaline karşı bir direniş patlamasına yol açacağı ifade edildi.

Gazze sınırında düzenli olarak devam eden kitlesel ve barışçıl eylemlerin ablukayla mücadelenin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, ablukanın sona ermesi için uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının müdahalesinin gerekli olduğu kaydedildi.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Vekili Gazi Hamad, 20 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze nüfusunun yüzde 33,8'inin aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, 2019'da Gazze'deki yoksulluk ve işsizlik oranının yüzde 75'lere ulaştığını duyurmuştu.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.