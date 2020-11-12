İsrail'den Yahudi yerleşimciler için Doğu Kudüs'te 108 yeni konut - Son Dakika

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Ramat Shlomo Yahudi yerleşim birimine 108 yeni konut inşa edilmesi planını onayladı.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberinde, Kudüs Belediyesinin, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan, çoğunlukla ultra-Ortodoks Yahudilerin oturduğu Ramat Shlomo yerleşim birimine 108 yeni konutun inşa edilmesini onayladığı belirtildi.

Haberde, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in 2010'daki İsrail ziyareti sırasında bu yerleşim biriminin genişletilme kararının duyurulduğu ve buradaki inşaat faaliyetinin o sırada İsrail hükümeti ile eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimi arasında krize neden olduğu ifade edildi.

Donald Trump'ın 4 yıl önce ABD başkanlığına seçilmesiyle beraber İsrail yönetimi de Ramat Shlomo'da dondurduğu inşa faaliyetlerini yeniden başlatmış ve o günden bu yana yüzlerce konut inşa edilmişti.

İsrail'in Haaretz gazetesinde bugün yer alan haberde de İsrail'in Doğu Kudüs'te binlerce konut inşasını, ABD Başkanı Joe Biden'in Ocak 2021'de görevi devralmadan önce onaylamayı planladığı belirtilmişti.

Haberde, Kudüs'teki İsrail belediyesinin ve İsrail Toprak Kurumunun, gelecek iki ay boyunca inşaat planlarını belirlemek, onaylanmasını hızlandırmak için çalışacaklarına işaret edilmişti.

ABD'deki seçimlerde başkan seçilen Demokrat Parti adayı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, seçim kampanyaları sırasında Arap-İsrail çatışmasını çözmek için "iki devletli çözüme" bağlı olacaklarını ve Batı Şeria'da "ilhaka" karşı çıkacaklarını söylemişti.

Buna karşılık İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme ile ilhak planı konusunda eski Başkan Trump ve yönetiminden kayıtsız şartsız destek alıyordu.