İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti! - Son Dakika

İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti!

14.05.2021 16:07
İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti!, System.String[]

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün gece düzenlediği saldırılar sırasında, Beyt Hanun kentinde yaşayan Rafet, Raviye Ebu Asr ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail, Emir, Ethem ve Muhammed uykularında katledildi. Saldırıda yaşamını yitiren Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani, "Kardeşimin evi uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu" ifadelerini kullandı.

İsrail savaş uçaklarının, top ve tanklarla eş zamanlı olarak dün gece Gazze Şeridine düzenlediği saldırılar sırasında Tanani ailesinin evi de hedef oldu. Saldırıda, uykusundaki Rafet (38), Raviye Ebu Asr (35) ile karnındaki bebeği ve çocukları İsmail (6), Emir (5), Ethem (5) ve Muhammed (3) hayatını kaybetti.

"KARDEŞİMİN EVİ DE UYARI YAPILMAKSIZIN BİRDEN FAZLA FÜZEYLE VURULDU"

Saldırıda şehit olan Rafet'in kardeşi Hatim et-Tanani, yaptığı açıklamada, saldırıların hedef gözetmeksizin düzenlendiğini belirtti. Ev vurulduğu sırada kardeşi Rafet ile telefonda konuştuğunu ve vurulma sesini duyduğunu ifade eden Hatim "Kardeşimin evi de öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın birden fazla füzeyle doğrudan vuruldu." dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 122'YE YÜKSELDİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

BM'DEN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde sivil mülklerin ve 24 okulun büyük hasar gördüğünü, 200'den fazla yerleşim konutun yıkıldığını veya ciddi zarar gördüğünü, yüzlerce kişinin sığınacak yer aradığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "İşgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de devam eden şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Yaralı sayısı çatışmanın her iki tarafında da tırmanmaya devam ediyor ve siviller acı çekiyor." dedi.

Sözcü Laerke, tahminen 2 milyon sivilin yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıların temiz suya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve diğer sağlık hizmetlerine erişime darbe vurduğuna dikkati çekti.

Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerindeki sivil mülklerin büyük hasar gördüğüne dair raporlar aldıklarını aktaran Laerke, 200'den fazla konutun yıkıldığını veya ciddi hasar gördüğünü belirtti.

İsrail, Gazze'de 6 kişilik aileyi katletti! Aralarında hamile bir kadın da vardı

GAZZE'YE MAL VE YAKIT GEÇİŞİ ENGELLENDİ

Laerke okullar, mesleki eğitim merkezleri ve yüksek öğretim tesisleri dahil olmak üzere 31 eğitim tesisinin saldırılardan olumsuz etkilendiğini, 10 Mayıs'tan bu yana yakındaki bina ve sitelere düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 24 okulun hasar gördüğü ifade etti.

Birçoğu Gazze'deki mülteci kamplarından olmak üzere yüzlerce kişinin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından kuzeyde yönetilen okullara sığınmak istediğini belirten Laerke, salgın riski ve okulların hazır olmamasının UNRWA'yı bu konuda zorladığına işaret etti.

OCHA Sözcüsü, İsrail'in 10 Mayıs'ta Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı uluslararası insani yardım çalışanlarına da dahil olmak üzere kapattığını, İsrail'in bölgeye mal ve yakıt geçişini de engellediğini dile getirdi.

GAZZE'DEKİ 2 MİLYON NÜFUSUN YARISI 18 YAŞ ALTI

Laerke, Gazze'de sınırlı yakıt rezervleri nedeniyle günde 8-12 saat elektrik kesintisi yaşandığını, ayrıca bölgede yüzbinlerce kişinin temiz su sıkıntısı çektiğini vurguladı.

OCHA olarak Gazze'deki insani yardın faaliyetlerine odaklandıklarını belirten Laerke, Gazze'deki sivil kayıpları "bağımsız" bir şekilde teyit edemeyeceklerini, bunun resmi makamların işi olduğunu söyledi. Laerke, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon sivilin yarısının 18 yaşın altı olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti!

Beyt Hanun, İsrail, Mayıs, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'de aralarında hamile bir kadının da olduğu 6 kişilik aileyi katletti! - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (19)
  • Sonuç : Ey birleşmiş illetler İçimizdekiler dahil hepiniz İslam düşmanlığı için bir oldunuz. Belki şimdi size gücümüz yetmiyor ama birgün gelecek hepiniz hem bu dü yada hem öbür dünyada hesap vereceksiniz. O masumların kanı sizi boğacak galip gelen Allah ve ona inananlar kazanacak kimsenin şüphesi olmasın. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Eüml: Ey türkiyem vur şu terörist israili.allah yazmışsa olur olacak ne birgün geç ne bir gün erken.bak bayramı yaşatmıyorlar müslüman kardeşine mutlu olmak mümkün mü.ya allah bismillah allahu ekber Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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