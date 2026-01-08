İsrail Ordusu: Hizbullah'ta Gerginlik Hazırlığı Yok

İsrail basını, ordunun muhtemel askeri gerginliğe dair Hizbullah'ta herhangi bir hazırlık görmediğini belirtti.

Haaretz gazetesinin haberine göre İsrail ordusu, Hizbullah saflarında muhtemel bir askeri gerginlik için herhangi bir hazırlık görmedi.

Gazete güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde "Ordu, acil bir eylem belirtisi olmasa bile Hizbullah'ın günlük sınırlı sayıda roket atışıyla yetinebileceğini ancak bunun sürekli bir tırmanışa dönüşebileceğini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmaların yeniden başlaması durumunda İsrail ordusunun ayrıca Hizbullah'ın ülkenin kuzeyinde uzun süreli bir felç yaratma ve iç cephede geniş çaplı tahribata yol açma kapasitesine sahip olduğunu değerlendiriyor.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kabine üyelerine "ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hizbullah'ın silah bırakmayı reddetmesi halinde Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktığını ilettiğini" aktardı.